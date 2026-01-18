Acompanhe a noite eleitoral com a emissão especial na TSF-Madeira

Vai arrancar agora a emissão especial regional da TSF-Madeira (100 FM) conduzida por Ricardo Miguel Oliveira, após as projecções das oito da noite, com os comentários no estúdio da TSF feitos por Bruno Melim, Nuno Morna e Paulo Cafôfo.

Depois da análise regional, voltaremos à emissão nacional para as reacções dos candidatos e dos dois mais votados, na mais do que provável segunda volta, a julgar pelos indicadores colhidos nas várias sondagens.

Nas redes, em especial no Facebook, para além de toda a informação publicada, haverá espaço para debates e comentários dos mais de 378 mil seguidores do DIÁRIO.

Às opiniões juntaremos informações diversas, reacções e os resultados que surgem a qualquer hora durante a noite eleitoral. Tudo para seguir no nosso agregador.