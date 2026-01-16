IL critica "manobra eleitoral" da República no adiamento do subsídio de mobilidade

A Iniciativa Liberal considera que o adiamento da entrada em vigor do novo modelo do subsídio social de mobilidade é uma "manobra de distração política com claros fins eleitoralistas". "Se o Governo estivesse verdadeiramente disponível para deixar cair essa exigência, bastaria alterar a portaria que aprovou à revelia da ALRAM", afirma Gonçalo Maia Camelo.

O deputado da IL assume que "não havia qualquer necessidade de empurrar a decisão para depois das eleições, a não ser, claro está, por conveniência política. Nomeadamente, para salvaguardar a posição de Luís Marques Mendes, que só se lembrou deste assunto depois de ter sido ferozmente criticado por Miguel Albuquerque".

Numa nota enviada à imprensa, o partido considera que este adiamento não resolve problema algum e demonstra falta de respeito pelos residentes da Madeira e dos Açores. Segundo Gonçalo Maia Camelo, “depois das declarações do Primeiro-Ministro na Assembleia da República, este adiamento temporário só permite duas leituras: ou a palavra do Governo não é fiável, ou estamos perante uma tentativa clara de empurrar o problema para depois das eleições. A pergunta é simples: se o calendário político fosse outro, teria o Governo tomado esta decisão?”

Para o partido, o adiamento não enfrenta o problema de fundo: a qualificação como subsídio, nem resolve outras injustiças agora criadas. O modelo já aprovado "introduz a necessidade de apresentação de inúmeros novos documentos, reduz para metade o valor dos apoios nas viagens de sentido único e não permite o reembolso imediato para todas as companhias aéreas".

A Iniciativa Liberal defende um sistema de subsídio social de mobilidade "simples, transparente e previsível, que respeite os direitos dos residentes das regiões autónomas e não os transforme em reféns de decisões avulsas, jogos políticos ou plataformas informáticas burocráticas".

“Defendemos, desde há muito, a passagem para um modelo de tarifa de residente, no qual o passageiro suporta apenas uma percentagem fixa do valor total da viagem, sem necessidade de reembolsos. Com esta solução, quanto menos a viagem custar, menor será o valor a suportar pelos residentes. Os madeirenses e os açorianos precisam de estabilidade, regras claras e soluções racionais. Não precisam de adiamentos de conveniência nem de decisões tomadas em função de calendários eleitorais”, conclui Gonçalo Maia Camelo.

