PSD-Santo António entrega donativo à Associação 'Os Especiais'

A Comissão Política do PSD da freguesia de Santo António procedeu, esta manhã. à entrega de um donativo à Associação 'Os Especiais', instituição sediada no Caminho Dr. William Clode e dedicada ao apoio e à inclusão social de cidadãos com deficiência.

"Mais uma vez, cumprimos a nossa missão solidária a favor de Associações que, efetivamente, assumem um papel fundamental na nossa sociedade e fazem toda a diferença na vida das pessoas que apoiam, conscientes de que todos os contributos que possamos dar, enquanto cidadãos e enquanto intervenientes políticos, são sempre importantes e servem de incentivo a um trabalho que importa manter e reforçar para o futuro", afirmou a presidente da Comissão Política, Andreia Silva.

Um donativo que, conforme explica, resulta da angariação de verbas conseguida aquando da última Volta à Cidade do Funchal, na qual esta Comissão participou através da sua equipa de atletismo solidária, chamada 'Santo António a Correr', envolvendo 30 atletas.

"É, de facto, uma honra podermos entregar este donativo, tanto mais quando sabemos que esta Associação apoia, atualmente e na nossa freguesia, mais de 200 agregados familiares inscritos nas suas várias valências, o que se traduz num impacto social superior a 560 Pessoas com Deficiência e Incapacidade, seus familiares e cuidadores", vincou.

Lembrando que este é já o quarto ano consecutivo em que a sua Comissão Política participa nesta corrida de forma solidária, tendo o objectivo concreto de ajudar as Instituições sedeadas na freguesia, Joana Silva faz questão de sublinhar que esta acção tem sido possível graças à participação dos atletas mas, também, aos contributos das empresas e de particulares que se têm associado a esta causa e reforça que este é apenas um gesto simbólico que reforça o compromisso da sua Comissão Política relativamente a todos os que vivem e contribuem para o desenvolvimento social de Santo António.

No âmbito desta acção solidária, já foram entregues, em anos anteriores, donativos à Associação Presença Feminina (2022), ao Abrigo Nossa Senhora de Fátima (2023) e à Associação de Escoteiros de Portugal- Grupo 24 Funchal (2024).