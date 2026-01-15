Falso alarme de incêndio em mato mobiliza bombeiros no Funchal

Uma suspeita de incêndio em mato com pneus e detritos na Vereda de Santa Rita, no Funchal, motivou a mobilização da corporação dos Bombeiros Sapadores do Funchal, esta tarde, por volta das 13h40.

Na chegada ao local, os operacionais depararam-se com um indivíduo a queimar ramagens verdes que causou as chamas, extinguidas pelo próprio.

Para a ocorrência foram accionadas duas viaturas com oito operacionais do corpo de bombeiros mencionado.