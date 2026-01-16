Incêndio em residência mobiliza bombeiros
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados esta noite, por volta das 21h30, para um incêndio numa residência na Estrada do Aeroporto, no Funchal.
Na chegada ao local, os operacionais apenas procederam à ventilação do local, visto que os proprietários da residência conseguiram extinguir as chamas.
Para a ocorrência foram accionadas três viaturas, uma ligeira, outra pesada e uma ambulância por precaução, não havendo registo de feridos.
