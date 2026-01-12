Dário Guerreiro entre as atracções do Calheta a Rir

Dário Guerreiro é outro dos comediantes que marcará presença no Calheta a Rir 2026. A sua actuação está agendada para o dia 23 de Janeiro, pelas 21 horas, no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea.

Depois de uma primeira edição bem-sucedida, que contou com muita adesão do público e que criou um impacto relevante na dinâmica cultural do concelho, o festival regressa agora com uma nova programação.

O evento decorre em duas semanas consecutivas, de 22 a 24 de Janeiro e de 28 a 30 de Janeiro, sempre às 21 horas, e apresenta um cartaz diversificado que junta nomes reconhecidos da comédia.

Além de Dário Guerreiro, Sr. Bicalho e Senhor Miguel, nomes também já avançados pelo DIÁRIO, o Calheta a Rir 2026 conta ainda com Helfimed, Bruna Cunha, 4Litro e Teatro do Avesso.

Com o apoio da Câmara Municipal da Calheta, o evento reforça a aposta do concelho na criação de momentos culturais que aproximam artistas e público, dando continuidade ao trabalho iniciado na primeira edição.

O festival mantém o compromisso de afirmar a Calheta como um polo cultural activo, promovendo o humor como forma de aproximação, reflexão e dinamização da comunidade.

Os bilhetes custam 5 euros com desconto de 50% para os habitantes da Calheta, podendo ser adquiridos na bilheteira do MUDAS.

Sobre o comediante

Natural do Algarve, Dário Guerreiro é um dos nomes mais marcantes do humor português da última década. Tornou-se conhecido como ‘Môce dum Cabréste’, através de vídeos que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais, destacando-se pelo sotaque algarvio e pela forma única de brincar com o quotidiano e com as tradições portuguesas.

Rapidamente passou do on-line para os palcos, onde consolidou a sua carreira como stand-up comedian, apresentando espectáculos em todo o país, sempre com salas cheias. O seu humor é directo, popular e genuíno, capaz de transformar situações banais em momentos de riso colectivo.

Actualmente, é considerado uma referência do humor regional com impacto nacional, mantendo-se fiel às suas raízes algarvias, ao mesmo tempo que fala de temas universais.

A sua presença no Calheta a Rir 2026 promete arrancar gargalhadas e mostrar porque é um dos humoristas em ascensão mais acarinhados pelo público português.