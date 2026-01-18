“Nota-se maior afluência do que nas últimas eleições”

Pouco depois das 14 horas, a reportagem do DIÁRIO e da TSF-Madeira esteve na assembleia de voto instalada na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, a principal do concelho, onde funcionam pelo menos meia dúzia de secções.

Apesar de ser hora de almoço, período tradicionalmente mais calmo, a presidente da mesa da secção 2, Mariana da Silva, afirmou que a participação está acima do verificado em actos eleitorais anteriores.

“Acho que tem mais afluência do que as últimas. Todas elas, incluindo as Presidenciais de 2021”, referiu, sublinhando que, até àquela hora, já se registava um número de votantes superior ao de eleições recentes.

Segundo explicou, a entrada de eleitores tem sido relativamente contínua, embora se esperem novos picos de participação ao final da tarde, associados às celebrações religiosas deste domingo festivo.

“Há missa às 4 da tarde, por causa da festa de São Sebastião. Antes e depois da missa é expectável que venha mais gente”, indicou.

Durante a manhã, apesar do frio, o funcionamento decorreu dentro da normalidade. Entretanto o sol apareceu e desde o final da manhã que o domingo tem sido soalheiro na cidade câmara-lobense. A votação essa decorre sem incidentes, num ambiente de tranquilidade, sendo a maior assembleia de voto do concelho apontada como um bom indicador para a participação global até ao fecho das urnas.