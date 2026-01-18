Célia Pessegueiro apela à participação no voto

A líder do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, já exerceu hoje, na Ponta do Sol, o seu direito de voto, deixando um apelo à participação cívica dos eleitores neste dia de eleições presidenciais.

“Gostava muito que viessem muitas pessoas votar, sobretudo porque este é um momento importante. Trata-se da primeira volta de umas eleições presidenciais. Sabemos que, quando há essa perspetiva, tende a haver menos participação, mas o mais importante é que as pessoas possam escolher”, afirmou há momentos, à saída do Centro Cultural John dos Passos.

A dirigente socialista sublinhou que “quem assume cargos de responsabilidade como o de Presidente da República resulta sempre de uma escolha do povo português”, defendendo que “este direito, que um país democrático e livre como o nosso dá, não pode ser desperdiçado”.

Reconhecendo que as eleições presidenciais e europeias são, tradicionalmente, menos participadas do que as autárquicas, Célia Pessegueiro considerou que isso não é motivo de estranheza, sublinhando ainda assim que “o essencial é que as pessoas façam uma escolha”, lembrando que “a decisão recairá sempre sobre aqueles que vão às urnas”.

No final do dia, indicou que acompanhará os resultados eleitorais na sede regional do PS.