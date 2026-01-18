Jovem ferida numa agressão com arma branca no Funchal

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, esta madrugada, por volta das 5h45, para socorrer uma jovem de 18 anos, vítima de esfaqueamento, na Avenida Sá Carneiro, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, estaria a defender uma amiga de uma agressão que resultou num corte com navalha na mão.

A vítima foi, posteriormente, transportada pela equipa médica para o hospital.

Para a ocorrência foram mobilizada uma ambulância com três operacionais.