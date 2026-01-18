“Até agora está atípico, abaixo daquilo que é normal”, afirmou ao DIÁRIO e à TSF-Madeira Valter, um dos elementos desta mesa de voto, que exerce pela primeira vez estas funções. Segundo explicou, a fraca afluência poderá estar relacionada com o cansaço do eleitorado perante sucessivos actos eleitorais e também com as festividades no concelho. “Tivemos festa em Santa Cruz ontem à noite e as pessoas ainda estão em recuperação”, referiu.

As eleições Presidenciais 2026 decorrem este domingo, 18 de Janeiro, e, na Escola da Assomada, no Caniço, a manhã está a ser marcada por uma participação inferior à registada noutros actos eleitorais.

Nem 200 votaram ainda na Ponta do Sol A afluência às urnas na Ponta do Sol era reduzida durante a manhã, com apenas 130 votantes registados entre cerca de 1.600 eleitores inscritos. À entrada de uma das mesas de voto, Carlos Pita Santos observava atentamente o boletim afixado na porta de vidro antes de exercer o seu direito cívico. “Voto sempre”, dizia, sublinhando a importância da participação.

Neste estabelecimento funcionam quatro secções de voto, que no conjunto abrangem mais de 4 mil eleitores inscritos. Contudo, até às 10 horas, o movimento era reduzido.

Na secção 14, instalada no refeitório da escola, estavam inscritos quase 1100 eleitores, com nomes de A a D. Em duas horas de urnas abertas, tinham votado apenas 98 pessoas.

Valter admite ainda que a realização de missas ao final da manhã possa influenciar o fluxo de votantes. “Ouvi dizer que há missa às 11 horas. Provavelmente depois disso poderá haver mais afluência”, acrescentou.

Sino comanda ritmo dos votos no Funchal Afluência às urnas ronda os 12,5% nas primeiras duas horas

Outro dos factores apontados prende-se com a reorganização das secções por ordem alfabética, que tem causado alguma confusão entre os eleitores. “As pessoas estavam habituadas a entrar e ir sempre para o mesmo lado. Agora têm de mudar e andam um pouco baralhadas”, explicou.

Apesar da fraca participação, o funcionamento da mesa decorre com normalidade. Às 8 horas, tudo estava preparado para a abertura das urnas, que já continham 39 votos antecipados. “Está tudo a funcionar bem, sem tempos de espera”, garantiu.

Num dia fresco e com ameaça de chuva, resta agora perceber se a afluência aumenta ao longo do dia ou se a tendência de abstenção se irá manter neste domingo eleitoral.