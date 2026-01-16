"O Nacional é uma equipa ‘cínica’"
O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, quer voltar a vencer o Nacional – na primeira volta a equipa gilista venceu, 2-0, no Estádio da Madeira – embora esteja cientes das dificuldades que a formação madeirense vai colocar no jogo de amanhã, 15h30, no Estádio Cidade de Barcelos.
“Queremos começar a segunda volta a vencer diante de uma boa equipa, que nos vai causar muitos problemas. Temos que ser humildes, com os pés bem assentes no chão porque o jogo da primeira volta já ficou para trás. O Nacional tem bons jogadores, uma ideia bem vincada, é uma equipa ‘cínica’, que nunca baixa a guarda e temos, por isso, que estar focados a 100 por cento.”