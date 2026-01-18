FC Porto procura manter distância perante motivado Vitória de Guimarães

O líder FC Porto procura hoje manter as distâncias para o principal concorrente no topo da I Liga de futebol, visitando na 18.ª jornada um Vitória de Guimarães motivado pela recente conquista da Taça da Liga.

Após o triunfo do Sporting sobre o Casa Pia na sexta-feira, os 'dragões' viram a margem reduzir para o segundo classificado para quatro pontos, pelo que procuram na 'cidade-berço' o 10.º triunfo consecutivo no campeonato que lhes permita repor os sete pontos de vantagem face aos 'leões'.

Poucos dias após se ter imposto no clássico com o Benfica para a Taça de Portugal, o FC Porto arranca a segunda volta da I Liga perante um Vitória de Guimarães que há uma semana estava a festejar a conquista da Taça da Liga, precisamente a prova em que os vitorianos infligiram a primeira derrota interna dos 'azuis e brancos', no início de dezembro.

O encontro, que está agendado para as 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, é o último dos três que se realizam hoje, já depois de o Santa Clara receber o Famalicão (15:30 em Lisboa) e de o Sporting de Braga visitar o penúltimo classificado, Tondela (18:00).

A formação 'arsenalista' vem de duas deceções em quatro dias, ambas diante de adversários igualmente minhotos, com a derrota na final da Taça da Liga para o rival Vitória e a eliminação da Taça de Portugal diante do Fafe, da Liga 3.

Programa e resultados da 18.ª jornada

- Sexta-feira, 16 jan:

Sporting - Casa Pia, 3-0.

- Sábado, 17 jan:

Gil Vicente - Nacional, 2-1

AVS - Arouca, 0-1

Alverca - Moreirense, 2-1

Rio Ave - Benfica, 0-2

- Domingo, 18 jan:

Santa Clara - Famalicão, 14:30 locais (15:30 horas de Lisboa)

Tondela - Sporting de Braga, 18:00

Vitória de Guimarães - FC Porto, 20:30

- Segunda-feira, 19 jan:

Estrela da Amadora - Estoril Praia, 20:15