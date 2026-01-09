Candidatura de António Filipe mobiliza para o voto no dia 18 de Janeiro

A candidatura de António Filipe à Presidência da República realizou esta sexta-feira, 9 de Janeiro, no Funchal, um encontro com apoiantes, inserido na dinâmica de mobilização que tem vindo a marcar esta campanha eleitoral.

No decurso do encontro, Ricardo Lume, da Comissão Regional de Apoio à candidatura de António Filipe à Presidência da República, sublinhou a importância de valorizar o apoio crescente que esta candidatura tem vindo a registar na Região. Para além de existirem mais de 200 subscritores da candidatura na Região, Ricardo Lume destacou que, nas diversas acções de contacto realizadas na rua ao longo da campanha, são cada vez mais as pessoas que afirmam que, no próximo dia 18 de Janeiro, vão votar em António Filipe.

Ricardo Lume afirmou, através de um comunicado de imprensa, ainda que, nesta última semana de campanha, "é fundamental levar mais longe a mensagem de uma candidatura com um carácter distintivo e insubstituível, que constitui um espaço de convergência de muitos democratas e patriotas, de homens e mulheres que não aceitam retrocessos e que aspiram a um Portugal mais justo, desenvolvido e soberano. Uma candidatura que confia na força do povo para romper com as injustiças e mobilizar vontades em defesa da liberdade e da democracia."

Na sua intervenção final, Ricardo Lume salientou que este é o "momento de todos os que se inquietam com o rumo do País, com o agravamento das injustiças e das desigualdades, e de todos os que anseiam pela concretização do projeto democrático de direitos e de desenvolvimento de Abril, consagrado na Constituição da República Portuguesa, agirem por um Portugal com futuro, votando em António Filipe para Presidente da República", remata a nota.