Grandes dinossauros e mamutes eram mais lentos do que se pensava
Uma investigação que reviu as estimativas da velocidade máxima de alguns dos maiores animais terrestres que já existiram concluiu que gigantes como os dinossauros saurópodes, mastodontes e mamutes se moviam a velocidades significativamente mais baixas do que se acreditava.
O estudo, publicado na revista Scientific Reports, contou com a participação do arqueólogo Juan Manuel Jiménez Arenas, da Universidade de Granada, e de Javier Ruiz, professor de geodinâmica interna na Universidade Complutense de Madrid, divulgou a Universidade de Granada.
A velocidade de marcha dos animais depende de múltiplos fatores, incluindo o tipo de locomoção e a massa corporal, explicaram os investigadores.
Os animais plantígrados e graviportais, aqueles com patas colunares adaptadas para suportar grandes pesos, são notavelmente mais lentos do que os animais digitígrados ou ungulígrados.
Além disso, a partir dos 100 quilos de peso, a velocidade máxima diminui progressivamente à medida que o tamanho do corpo aumenta.
Exemplo disso são os elefantes modernos, os animais terrestres mais pesados, que não ultrapassam os 25 quilómetros por hora.
Em paleontologia, onde não é possível observar diretamente o movimento de espécies extintas, a estimativa da velocidade depende de modelos matemáticos.
Até agora, estes modelos agrupavam animais com anatomias e modos de locomoção muito diferentes, levando a sobrestimações significativas.
"Na verdade, as equações tradicionais exageravam a velocidade real dos elefantes modernos até 70%, uma margem de erro incompatível com a reconstrução rigorosa do comportamento ecológico das espécies extintas", explicaram os investigadores.
Para corrigir este viés, a equipa de investigação desenvolveu novos cálculos baseados exclusivamente em dados empíricos de elefantes vivos, considerados os melhores análogos de grandes vertebrados do passado.
Aplicando estes modelos, os resultados mostram que o mamute-lanoso, com cerca de seis toneladas, terá sido o proboscídeo extinto mais rápido, atingindo velocidades de pouco mais de 20 quilómetros por hora.
Em contraste, o enorme Mammut borsoni, que pesava até 16 toneladas, dificilmente ultrapassaria os 15 km/h.
O estudo analisou ainda a velocidade dos mamutes que habitavam a Bacia do Orce (Granada), como o Mammuthus meridionalis, espécie contemporânea dos primeiros humanos da Eurásia Ocidental, que se deslocaria a uma velocidade máxima de aproximadamente 18 km/h.
Os dinossauros gigantes revelaram-se ainda mais lentos, segundo os investigadores, que salientaram que o Argentinosaurus hiunculensis, um dos maiores animais terrestres conhecidos, com cerca de 75 toneladas, não terá ultrapassado os 10 km/h.
Na Europa, o Turiasaurus riodevensis, encontrado em Teruel e com um peso estimado de 42 toneladas, atingiu uma velocidade máxima de 11,8 km/h.
Estes valores colocam estes grandes mamíferos extintos a velocidades comparáveis, e até inferiores, aos atletas humanos de elite na modalidade de marcha, e muito distantes das velocidades atingidas pelos velocistas de elite.