Trump diz que "o Irão tem grandes problemas"

O Irão tem grandes problemas", disse hoje o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acerca das manifestações contra o poder que eclodiram no país, causando uma interrupção nacional da internet e uma repressão conduzida pelas autoridades.

"Parece-me que o povo está a tomar o controlo de algumas cidades, o que ninguém teria acreditado ser possível ainda há algumas semanas. Estamos a acompanhar a situação de muito perto", acrescentou o presidente americano.

Na quinta-feira, Trump tinha ameaçado 'bater muito forte' no Irão, se as autoridades 'começassem a matar os manifestantes'.