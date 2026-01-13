Lentes diárias desde 1€ por dia na Alain Afflelou

As lentes de contacto são uma solução cada vez mais escolhida por quem procura liberdade de movimentos e conforto visual em todas as situações do dia-a-dia. Na Alain Afflelou Óptico, as lentes disponíveis são fabricadas em hidrogel de silicone, um material avançado que garante olhos mais saudáveis e maior conforto ao longo do dia.

Com um conteúdo de água de 48% e uma elevada permeabilidade ao oxigénio (Dk/t = 160), estas lentes permitem que os olhos respirem melhor, reduzindo a sensação de secura e cansaço ocular. Esta tecnologia é especialmente importante para quem utiliza lentes durante muitas horas ou em ambientes exigentes.

Práticas e versáteis, as lentes de contacto são ideais para o quotidiano e para a prática de desporto, oferecendo estabilidade e um campo de visão mais amplo. São também uma excelente opção para quem anda de moto, evitando o embaciamento dos óculos, bem como para pessoas com graduações elevadas, que muitas vezes sentem maior conforto com lentes de contacto. Para ocasiões especiais, como uma festa ou saída à noite, permitem ainda um visual mais leve e natural.

As lentes monofocais diárias destacam-se pela sua higiene e simplicidade de utilização e estão disponíveis desde 1€ por dia, tornando esta solução acessível e prática. Cada lente é usada uma única vez, garantindo maior segurança e comodidade, sem necessidade de manutenção.

Para saber se as lentes de contacto são adequadas para si, a Alain Afflelou Funchal convida-o a marcar um exame e adaptação com a sua optometrista, onde será feita uma avaliação personalizada.

