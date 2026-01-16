A antiga presidente do PSD Manuela Ferreira Leite defendeu hoje que Marques Mendes tem todas as condições para ser "um grande Presidente da República", admitindo ter uma opinião "enviesada por ser 'tifosi'" do PSD.

"Eu estou aqui pelo partido. E devo dizer que é por amor ao partido que, mais uma vez, me envolvi nesta campanha e porque ela está neste momento centrada numa figura que nunca conheci sem ser do partido", começou por afirmar a antiga ministra das Finanças.

Ferreira Leite participou num almoço de campanha de Marques Mendes que juntou cerca de duzentas mulheres numa cervejaria em Lisboa, incluindo as ministras do Trabalho, do Ambiente e da Cultura, a presidente da sua comissão de honra, Leonor Beleza, e a ex-militante e candidata à liderança da IL Carla Castro, que já tinha manifestado apoio ao candidato.

A antiga ministra admitiu que a sua opinião sobre o candidato pode ser "um pouco enviesada", porque, além de ser do PSD, "é um bocado 'tifosi'" (termo utilizado no futebol para designar fãs ou fanáticos).

"Nessa qualidade, não me passaria pela cabeça algum dia fazer qualquer tipo de crítica ou reticência a uma candidatura que eu considero natural e nunca o faria em nome do PSD. E, portanto, eu falo em nome do PSD", vincou.

Nessa qualidade, a antiga líder do PSD recordou que, quando trabalharam lado a lado nos governos de Cavaco Silva, "poucas pessoas tomavam decisões sem saber qual era a opinião" de Marques Mendes, destacando a sua "dedicação permanente à causa pública" e "intuição política muito invulgar".

"E é assim que ele aparece, de forma natural, como candidato à Presidência da República pelo PSD. Há quem goste mais ou quem goste menos, mas há uma coisa que não conseguem negar: é que reúne todas as condições para poder vir a ser não só Presidente da República, como um grande Presidente da República", defendeu.

Ferreira Leite disse não ter dúvidas que Mendes terá "capacidade para manter o país dentro do rumo" e, especialmente, tem a certeza "de que nunca se afastará dos princípios que orientam o PSD".

"E por isso aqui estou publicamente a dizer que vou votar no dr. Marques Mendes e que estou convencida de que a grande maioria dos portugueses também o fará", salientou.

Num almoço sobretudo com participantes femininas, deixou ainda uma palavra especial à mulher do candidato, Sofia Marques Mendes, que o tem acompanhado ao longo de toda a campanha.

"Eu realmente nunca vi nenhuma campanha - e já vi muitas - em que a mulher dos candidatos fosse tão presente de tal forma que já me cheguei quase a comover com o aspeto de cansaço que ela aparenta", disse.

Por isso, apelou aos portugueses que saibam copiar o exemplo da boa escolha de Marques Mendes no casamento.

"Saibamos nós quem vamos escolher: o marido da doutora Sofia Marques Mendes", disse.