Chucho é o jogador em destaque no Nacional na presente temporada. O internacional venezuelano, 27 anos, marcou três golos na última jornada diante do Santa Clara e é um dos melhores marcadores do campeonato com 12 golos- melhor, apenas Luís Suarez (Sporting) com 15 e Pavlidis (Benfica) com 17.

A atravessar um grande momento de forma, Chucho destaca que a confiança que tem tido no Nacional é o principal factor para que o seu rendimento esteja em níveis tão elevados.

“Estou muito grato a Deus por tudo o que vem fazendo na minha vida, também aqui com o mister e com todos. Este é o clube onde mais tenho jogado e tido oportunidades. Tenho agora 27 anos, comecei a jogador com 16, e neste ano e meio que estou aqui tenho jogado mais jogos que em toda a minha carreira, com a confiança do presidente, em primeiro lugar, e do treinador, que tem sido a mais importante.”

Perante o nível que está a demonstrar, é normal que possam surgir clubes interessados em Chucho. Contudo, de momento, o goleador alvinegro pensa apenas em terminar bem a época ao serviço do Nacional embora manifeste o desejo de um dia jogar num clube ainda maior.

"Eu quero terminar bem a época no Nacional e depois veremos o que Deus tem preparado para mim. Todo o jogador gostaria de chegar o mais alto possível e esse é também o meu objectivo. Como é que eu não iria gostar de jogar num grande em Portugal? Tenho sonhos. Vamos ver se algum dia surge essa oportunidade. Se essa oportunidade surgir, seria um privilégio e um orgulho jogar num grande em Portugal.”