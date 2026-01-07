SALDOS: Lentes progressivas topo de gama com aro incluído

Os saldos chegaram à Alain Afflelou Funchal com uma campanha imperdível para quem procura máxima qualidade visual aliada a poupança. Até 31 de Janeiro de 2026, a marca lança uma promoção exclusiva pensada para quem valoriza conforto, precisão e inovação na visão, sem abdicar de um design actual.

Durante este período, na compra de lentes progressivas topo de gama, o cliente recebe gratuitamente o aro de vista, podendo escolher entre qualquer marca disponível em loja. A campanha é válida para três dos modelos mais avançados do mercado: Zeiss Individual, Hoya MyStyle e Essilor Varilux Design, reconhecidos pela sua adaptação personalizada, nitidez superior e elevado conforto visual.

Esta é a oportunidade ideal para renovar os seus óculos progressivos, beneficiando de tecnologia de ponta que se adapta ao seu estilo de vida e às suas necessidades visuais, agora com uma vantagem adicional que torna esta oferta ainda mais atrativa. Uma combinação perfeita entre saúde visual, estética e poupança.

A promoção está disponível na Alain Afflelou Funchal, no CC Anadia – Loja 47, e no CC Madeira Shopping – loja Xpress, em frente à SportZone.

Visite-nos durante o período de saldos e aproveite esta campanha exclusiva antes que termine.

Marque já o seu exame através do link:

👉 https://buk.pt/afflelou-optico/P070

Alain Afflelou Óptico

Rua Visconde Anadia 27, CC Anadia, Loja 47 e 48.

CC Madeira Shopping, Frente a SportZone.

Telefone: 291 657638

Site: https://www.afflelou.pt/