Idoso de 92 anos salvo após queda em ribeiro na Boa Nova
Um homem, de 92 anos, foi resgatado, esta tarde, pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses após ter caído num ribeiro no Beco do Cabeço de Ferro, na Boa Nova, Funchal.
O idoso terá sofrido uma queda de cerca de quatro metros e encontrava-se desorientado,, mas sem ferimentos graves aparentes. Desta forma, 12 elementos da Equipa de Resgate em Montanha, auxiliados por duas viaturas, deslocaram-se de imediato ao local.
Após ser devidamente imobilizado, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, para receber maior assistência médica.
