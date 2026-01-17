EMIR e bombeiros mobilizados para abertura de porta com socorro no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram acionados, esta manhã, para uma ocorrência de abertura de porta com socorro, na Rua Capitão José Jorge Frutuoso da Silva, no Funchal.

O alerta foi dado pelo filho de um homem de 89 anos, que deixou de responder às chamadas telefónicas, levantando preocupações quanto ao seu estado de saúde.

À chegada ao local, os operacionais encontraram o idoso consciente, embora pouco reactivo.

A ocorrência contou ainda com a presença da EMIR e da Polícia de Segurança Pública, que prestaram apoio no local. O homem foi transportado para o hospital.