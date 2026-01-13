18 bombeiros participam em curso de busca e socorro em ambiente urbano

O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (SRPC) pretende formar no seu Centro de Formação e Treino, durante o primeiro semestre de 2026, em articulação com a Escola Nacional de Bombeiros, 72 Bombeiros das Ilhas da Madeira e do Porto Santo, no âmbito dos Escoramentos em Edificado.

O primeiro, de quatro cursos planeados para o primeiro semestre, iniciou esta segunda-feira, 12 de Janeiro, com 18 formandos, provenientes dos Corpos de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, nomeadamente da Calheta, Câmara de Lobos, Funchal, Madeirenses, Ribeira Brava e Ponta do Sol e Santa Cruz, numa formação diferenciada que vai chegar a todas as unidades operacionais da Região.

O curso pretende capacitar operacionais para intervir nos cenários de excepção, no âmbito da busca e socorro em ambiente urbano, preparando-os para identificar riscos estruturais e executar escoramentos básicos de emergência em edifícios ou estruturas parcialmente colapsadas, garantindo os procedimentos de segurança e a aplicação prática de guidelines internacionais.

Através de um comunicado de imprensa, o SRPC explica que trata-se das primeiras formações do género na Região Autónoma da Madeira e assinala o arranque do processo de capacitação no âmbito do Urban Search and Rescue (USAR), para a qual estão formados os primeiros dois formadores do Centro de Formação e Treino do SRPC, IP-RAM, numa parceria com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores e a Academia Nacional de Bombeiros do Chile, onde foram certificados

"No âmbito do processo em curso de desenvolvimento da Matriz Integrada de resposta dos Corpos de Bombeiros da RAM, a par da qualificação no nível básico das equipas de intervenção de todas as unidades operacionais, as capacidades modulares regionais diferenciadas serão operacionalizadas pela Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, aliado ao desencarceramento pesado, resgate em valas e elevações de emergência, num quadro de cooperação com o SRPC, IP-RAM", lê-se na nota.

A formação de escoramentos-iniciação está a ser ministrada por Formadores da Escola Nacional de Bombeiros, sendo cofinanciada pelo Fundo Social Europeu +, através do Programa Madeira 2030.