Tales Frey em residência artística no Funchal até 30 de Janeiro

O Estúdio de Criação Artística do Funchal acolhe, desde ontem e até 30 de Janeiro, a residência artística de Tales Frey, um dos vencedores das Bolsas de Criação Artística da Câmara Municipal do Funchal 2025. Ao longo desse tempo vai desenvolver o projecto 'Vestíveis', uma proposta performativa inédita que cruza corpo, espaço público e participação colectiva.

De acordo com a Câmara Municipal do Funchal, a residência inclui dois momentos de visibilidade pública, abertos à comunidade, com uma conversa sobre o processo criativo no dia 30 de Janeiro, às 18 horas, e uma performance em Maio.

"Artista transdisciplinar com um percurso amplamente reconhecido a nível nacional e internacional, Tales Frey propõe em Vestíveis uma ação performática imersiva a realizar em espaço público, na qual o traje assume um papel central enquanto elemento de identidade, transformação e conexão entre corpos. Ao longo da residência, serão concebidas e experimentadas peças vestíveis que se moldam a partir da interacção com habitantes e transeuntes do Funchal, num processo artístico que dissolve as fronteiras entre artista e público e transforma a cidade num espaço activo de criação e diálogo", explica nota à imprensa.

A residência artística de Tales Frey integra o programa das Bolsas de Criação Artística da Câmara Municipal do Funchal, que em 2025 distinguiu dois projectos na área das artes performativas: 'Vestíveis', de Tales Frey, e 'Machina Mundi-In – O som da contemporaneidade madeirense', de Francisco Andrade. Os projectos foram seleccionados por um júri independente, entre 49 candidaturas apresentadas, "num processo que reafirma o investimento estratégico do Município do Funchal na criação artística contemporânea como motor de desenvolvimento cultural e afirmação da cidade".

Tales Frey é pós-doutorando no Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho, onde é professor e investigador, e apresenta regularmente o seu trabalho em museus, centros de arte e festivais internacionais na Europa, Américas, Ásia e Oceânia.

"Os momentos públicos previstos durante a residência no Estúdio de Criação Artística do Funchal constituem uma oportunidade para o público acompanhar de perto o processo criativo do artista e refletir sobre novas formas de relação entre arte contemporânea, espaço urbano e participação cidadã, reforçando o papel do Funchal como cidade de criação, experimentação e encontro", termina.