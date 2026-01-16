Francisco Gomes diz que Ventura representa "uma ruptura clara com o passado"

O deputado madeirense do Chega na Assembleia da República, Francisco Gomes, afirmou, em nota enviada, que a eleição presidencial do próximo domingo representa uma oportunidade "única e irrepetível" para dar um novo rumo ao país e romper com o que diz ser "mais de meio século de corrupção, amiguismo e um sistema político podre", que, segundo menciona, "explorou os portugueses, empobreceu o país e o afastou daquilo que poderia e deveria ser".

Na nota, o parlamentar refere que o candidato André Ventura representa uma "ruptura clara com o passado e uma alternativa real ao sistema instalado", defendendo que será capaz de "combater quem vive à custa do Estado, pôr fim à lógica dos subsídios permanentes, expulsar quem está ilegal e comete crimes em Portugal, valorizar os trabalhadores portugueses e devolver dignidade a quem cumpre."

André Ventura é a concretização da última esperança para um futuro digno e próspero. Com ele, Portugal pode finalmente iniciar um novo ciclo político, livre de corrupção, compadrios, mentiras e parasitas que exploram os Portugueses de Bem Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Francisco Gomes dá conta, ainda, dos sinais do "abandono nacional" evidentes na saída de jovens para o estrangeiro, mas também no "abandono dos antigos combatentes e dos idosos, no espezinhar das famílias, na carga fiscal elevadíssima e no descontrolo total na imigração." Diz que estes aspectos demonstram que Portugal foi "deixado à deriva por quem governa."

"Portugal foi saqueado durante décadas por um sistema corrupto que traiu o povo. Esta eleição é a última oportunidade para romper com esse ciclo e devolver o país a quem trabalha, produz e vive uma vida séria", termina Francisco Gomes.