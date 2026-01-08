Primeiro-ministro lamenta mortes e anuncia 275 novas viaturas para o INEM

O Governo aprovou na quarta-feira a aquisição de 275 novas viaturas para o INEM, num investimento de 16,8 milhões de euros, anunciou o primeiro-ministro, que lamentou as mortes de pessoas que não obtiveram socorro atempado.

"Quero começar por expressar em nome do Governo as nossas condolências às famílias das pessoas que faleceram nas últimas horas e que não terão tido a resposta mais rápida do sistema de emergência, apesar do reforço feito na região de Setúbal e de Lisboa que envolve a totalidade das ambulâncias disponíveis", disse Luís Montenegro, na abertura do debate quinzenal na Assembleia da República.

De seguida, o primeiro-ministro anunciou que o Governo PSD/CDS-PP aprovou na quarta-feira "a aquisição de novas 275 viaturas para o INEM num investimento que ascende a 16,8 milhões de euros", acrescentando: "São 63 ambulâncias, 34 VMER e 78 outros veículos, o maior investimento do género na última década".