Criança com 3 anos sofre paragem cardiorrespiratória no Funchal
Uma criança, de 3 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória, ontem à noite, em São Pedro, no Funchal.
Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses que conseguiram reverter a situação com sucesso.
Posteriormente, a criança foi encaminhada para o Serviço de Urgências do Hospital para receber maior cuidados médicos.
