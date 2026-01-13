 DNOTICIAS.PT
Criança com 3 anos sofre paragem cardiorrespiratória no Funchal

Uma criança, de 3 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória, ontem à noite, em São Pedro, no Funchal.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses que conseguiram reverter a situação com sucesso. 

Posteriormente, a criança foi encaminhada para o Serviço de Urgências do Hospital para receber maior cuidados médicos.

