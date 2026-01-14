Alfândega apreendeu iguanas trazidas por passageiro da Venezuela há 22 anos

Há 22 anos o DIÁRIO noticiava que os serviços alfandegários do Aeroporto da Madeira confiscaram duas iguanas vindas da Venezuela. Um passageiro tentou introduzir na Região os répteis, frequentes na América do Sul.

Na notícia era dado conta que os agentes alfandegários verificaram que o homem trazia uma pequena bolsa à cintura em que no seu interior albergava uma iguana com dimensões entre 20 a 30 centímetros de comprimento. Já na mala do passageiro 'viajava' uma iguana com ais de meio metro de comprimento.

Ambos os répteis foram entregues à entidade regional responsável pela protecção de espécies em via de extinção, o Parque Natural da Madeira.

Recorde a notícia

Continuando a viagem por esta edição, o navio cruzeiro 'Queen Mary 2' fazia a sua primeira escala em serviço de cruzeiro na Madeira.

O então maior paquete do mundo, novo "navio-almirante" do armador britânico "Cunard", largou as amarras para o seu primeiro cruzeiro transatlântico com uma hora e meia de atraso sobre o programa inicial (a partida estava prevista para as 17 horas de segunda-feira). Tal ficou a dever-se ao embarque de uma quantidade fora do normal de bagagens.

A recepção oficial do navio era prevista com "pompa e circunstância", contando com um forte dispositivo de segurança.