Percurso pedestre da Levada do Caldeirão Verde já reabriu

Já se encontra transitável a Levada do Caldeirão Verde (PR 9), um dos percursos pedestres classificados mais procurados por residentes e turistas.

O trilho que liga as Queimadas ao Caldeirão Verde, em Santana, estava encerrado, desde o passado domingo, na sequência de uma derrocada nas proximidades da 'lagoa', na parte final do percurso. A situação terá sido desencadeada pelas condições meteorológicas adversas, associadas à passagem pela Região da depressão Francis, na semana passada.

De acordo com a informação do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) permanecem encerrados os seguintes percursos classificados:

- PR 1.3 Vereda da Encumeada

- PR 7 Levada do Moinho

- PR 10 Levada do Furado

- PR 16 Levada Fajã do Rodrigues

- PR 20 Vereda do Jardim do Mar

- PR 27 Glaciar de Planalto

- PR 28 Levada da Rocha Vermelha

- PR 3 Levada do Pico do Castelo (Porto Santo)

Vários destes trilhos permanecem encerrados há largos meses, sobretudo devido à destruição causada por incêndios. Neste particular, percursos como a Levada do Moinho (PR 7), no Porto Moniz, permanece encerrado na sequência dos incêndios de Outubro de 2023; já a Vereda da Encumeada (PR 1.3) ou o Glaciar do Planalto (PR 27), por exemplo, foram afectados pelo grande fogo de Agosto de 2024, permanecendo, desde então, encerrados.

Parcialmente transitáveis encontram-se os seguintes percursos pedestres:

- PR 1 Vereda do Areeiro - percurso transitável desde o Pico do Areeiro até ao Miradouro da Pedra Rija, ao km 1,2.

- PR 2 Vereda do Urzal - percurso transitável desde o Lombo do Urzal até ao km 6,2.

- PR 4 Levada do Barreiro.

- PR 12 Caminho real da Encumeada - percurso transitável desde a Boca da Corrida até ao km 3,5.

- PR 17 Caminho do Pináculo e Folhadal - percurso transitável entre a Encumeada e a Bica da Cana.