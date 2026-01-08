 DNOTICIAS.PT
Madeira

Vereadores do Chega na CMF pedem esclarecimentos sobre alojamento local

None
Foto DR

Os vereadores do CHEGA na Câmara Municipal do Funchal (CMF) solicitaram, na reunião de câmara realizada hoje, que o executivo Municipal apresente uma resposta escrita e fundamentada sobre várias questões relacionadas com o alojamento local.

De acordo com o comunicado, o pedido surge num contexto em que termina, em Março, a suspensão de novos licenciamentos de alojamento local, o que, segundo os eleitos do Chega, "torna urgente o esclarecimento da estratégia e das intenções do Município nesta matéria".

Entre os questões abordados na reunião, está a eventual elaboração de um Regulamento Municipal de Alojamento Local, questionando o Executivo sobre a existência desse processo, a fase em que se encontra e os serviços municipais envolvidos.

Encontra-se actualmente em elaboração o Regulamento Municipal de Alojamento Local do Funchal? Em caso afirmativo, em que fase concreta se encontra o processo e quais os serviços municipais envolvidos na sua elaboração? Vereadores do CHEGA na CMF

Segundo a nota, os vereadores solicitaram, além disso, o esclarecimentos sobre a identificação de zonas do concelho com maior concentração de alojamento local ou com impactos ao nível habitacional, social ou urbanístico, bem como sobre os critérios utilizados nessa eventual identificação.

Procedeu o Município à identificação de zonas do concelho com maior concentração de alojamento local ou com impactos negativos relevantes do ponto de vista habitacional, social ou urbanístico? Caso exista essa identificação, solicita-se a indicação das zonas em causa e dos critérios utilizados. Vereadores do CHEGA na CMF

O Chega questionou também a CMF sobre a possibilidade de realização de processos de auscultação pública no âmbito da elaboração e aprovação de um regulamento, envolvendo moradores, juntas de freguesia e associações locais.

Prevê o Executivo Municipal a realização de processos de auscultação pública, nomeadamente junto de moradores, juntas de freguesia e associações locais, no âmbito da eventual elaboração e aprovação de um Regulamento de Alojamento Local? Vereadores do CHEGA na CMF

Outra das questões colocadas prende-se com as medidas previstas ou já adoptadas pelo município para assegurar um equilíbrio entre a actividade turística e o direito à habitação, a identidade local e a qualidade de vida dos funchalenses.

Que medidas concretas estão a ser equacionadas ou já adotadas pelo Executivo Municipal para garantir um equilíbrio efetivo entre a actividade turística e a defesa do direito à habitação, da identidade local e da qualidade de vida dos funchalenses? Vereadores do CHEGA na CMF

Os vereadores do Chega referem que o partido reconhece o alojamento local como uma atividade económica legal e relevante para a economia local e regional, mas defende a necessidade de regras claras, decisões transparentes e uma estratégia municipal que considere a proteção dos residentes e da coesão social, a par do desenvolvimento económico.

0
 Comentários