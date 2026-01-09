Turismo apresenta programa 'Upgrade' às autarquias

Depois de uma apresentação realizada ao sector no passado dia 10 de Dezembro, o secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, apresentou o Programa Upgrade ao presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, e ao vereador Paulo Silva Lobo, marcando o primeiro encontro de um períplo pelas 11 autarquias da Região Autónoma da Madeira.

Estas reuniões visam a divulgação do Upgrade – Turismo Madeira, uma iniciativa de transformação abrangente que promete contribuir para redefinir o turismo regional nos próximos anos. Trata-se de um programa de acção 360 graus, complementar ao plano estratégico do turismo, estruturado em medidas legislativas, operacionais e de gestão territorial que visam fortalecer o equilíbrio entre visitantes e residentes, qualificar experiências e diversificar a oferta.

O Programa Upgrade propõe uma mudança estrutural na forma como a Região gere o seu território e acolhe quem a visita e assenta em três eixos fundamentais: a qualidade de vida dos residentes, a qualidade da experiência turística e a qualidade da oferta existente.

Em foco neste conjunto de reuniões que teve hoje início está o protocolo para o Alojamento Local, que deverá trazer maior equilíbrio na distribuição do AL pelas freguesias. Trata-se de um dos pontos do primeiro eixo do programa, que parte da convicção consolidada a experiência dos turistas depende directamente da satisfação dos residentes.

Nesse sentido, e porque o Upgrade visa reforçar a convivência entre dinâmica turística e vida local, no âmbito do Alojamento Local, cujo licenciamento e fiscalização é da responsabilidade das autarquias, a SRTAC vai disponibilizar relatórios actualizados sobre a intensidade e a densidade turística em cada um dos municípios, de forma a permitir a tomada de decisões mais esclarecidas sobre capacidade máxima e ordenamento. O objectivo é evitar desequilíbrios, reduzir a pressão sobre determinadas zonas e garantir que o turismo continue a ser um activo e não um factor de desgaste para a população.

O estudo referente ao município do Funchal, com informação sobre as várias freguesias, foi hoje entregue pelo Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura ao edil. Eduardo Jesus sublinha a importância do envolvimento directo das autarquias na implementação do programa.

"O Upgrade só faz sentido se for construído em estreita articulação com os municípios, porque são eles que estão no terreno e conhecem melhor a realidade de cada freguesia", afirma, destacando que o turismo "tem de continuar a ser uma força positiva para a economia, sem comprometer a qualidade de vida de quem cá vive".

O governante reforça ainda que a abordagem ao Alojamento Local exige decisões informadas e ajustadas a cada território. "Não estamos a falar de travar o turismo, mas de o gerir melhor. Com dados concretos sobre densidade e intensidade turística, as autarquias ficam mais bem preparadas para definir limites equilibrados e sustentáveis", explicou, acrescentando que "a experiência do visitante depende directamente do bem-estar dos residentes".

Eduardo Jesus conclui salientando que o Programa Upgrade representa uma visão de longo prazo para a Região. "Queremos um turismo mais qualificado, mais distribuído e mais integrado na vida local. Este é um caminho que exige responsabilidade partilhada, planeamento e uma visão comum para o futuro da Madeira enquanto destino turístico ímpar".