Mulher atropelada no Caminho do Poço Barral
Uma mulher foi socorrida ainda noite (pelas 7h15) desta segunda-feira, após ter sido atropelada por uma viatura no Caminho do Poço Barral, no Funchal.
A vítima de 50 anos queixava-se de dores na zona lombar e numa perna, tendo sido assistida no local por equipa de ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportada ao Hospital.
