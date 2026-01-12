Mulher atropelada no Caminho do Poço Barral

Uma mulher foi socorrida ainda noite (pelas 7h15) desta segunda-feira, após ter sido atropelada por uma viatura no Caminho do Poço Barral, no Funchal.

A vítima de 50 anos queixava-se de dores na zona lombar e numa perna, tendo sido assistida no local por equipa de ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportada ao Hospital.