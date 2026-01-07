Carlos Fernandes lembra a sua experiência na luta pela liberdade na Venezuela

Um relato na primeira pessoa, memórias de uma luta dura, com vítimas mortais, exilados, torturados e presos, foi como Carlos Fernandes recordou a sua experiência na luta pela liberdade na Venezuela.

O deputado do PSD, que teve actividade política na oposição venezuelana, recordou os companheiros de luta "assassinados pelo regime" de Nicolas Maduro. Lembrou os seus nomes, muitos deles seus amigos.

Carlos Fernandes discursou perante um plenário em silêncio total e lembrou os milhões de venezuelanos de tiveram de fugir do país, os muitos que foram presos, os mais de 1.000 presos políticos, vários deles de origem madeirense.

Censura, perseguições e torturas, foram lembradas, sempre com nomes de vítimas e exemplos concretos.

Carlos Fernandes também referiu os 14 jornalistas que, desde a operação americana foram presos, 10 deles estrangeiros.

"A Venezuela não é uma moda", afirmou com a esperança de que a liberdade vai chegar ao país.