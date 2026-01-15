Microsismo ocorreu esta madrugada a Sul da Madeira
Um sismo de pequena magnitude, 1.0 na escala de Richter, foi sentido pelos sismógrafos perto das 2h00 desta madrugada a Sul da Madeira.
O registo do IPMA dá conta que a sul de Câmara de Lobos, mais precisamente a 30 km de profundidade, só mesmo os sismógrafos conseguiram sentir esse abalo às 1h58:24.
Foi o sismo mais perto da Madeira em 1 mês, depois do abalo do dia 17 de Dezembro de 2025, que se seguiu outro a 28 de Dezembro.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo