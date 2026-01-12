Acessibilidade a cuidados paliativos em debate na Universidade da Madeira

O II Seminário Internacional e V Workshop de Cuidados Paliativos, promovidos pela Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira, decorrem no próximo dia 15 de Janeiro, entre as 9h e as 17 horas, no auditório do Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas. O tema será 'Acessibilidade a Cuidados Paliativos: Na senda da Humanização'.

O evento resulta de uma parceria com o SESARAM e com a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, que visa reunir profissionais e estudantes nas áreas da saúde, educação e serviço social, bem como o publico em geral, com o objetivo de reforçar a consciencialização sobre o direito fundamental, legalmente instituído, ao acesso, das pessoas e famílias, aos Cuidados Paliativos e Humanização de Cuidados.

A sessão de abertura está agendada para as 9 horas, seguindo-se a intervenção de José Carlos Bermejo, diretor del Centro para la Humanización de la Salud- Tres cantos,Madrid, sobre 'Cuidados Paliativos como garante da humanização', e de Catarina Pazes, presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, sobre 'Acesso Universal aos Cuidados Paliativos: Assegurar a Humanização'.

A inscrição deve ser feita até 13 de Janeiro, on-line, sendo esta uma sessão gratuita.