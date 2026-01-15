Acção de campanha na Madeira foca-se na degradação da democracia

Foi no âmbito das acções de campanha da candidatura de António Filipe à Presidência da República que esta quarta-feira realizou-se um um debate sobre o "sobressalto democrático que é necessário", perante o actual estado de degradação da democracia em Portugal, refere a candidatura em comunicado.

Artur Andrade, mandatário Regional da candidatura de António Filipe, referindo-se aos grandes desafios colocados pela democracia no nosso país, afirmou que "o sobressalto democrático é necessário para sacudir o atual estado de deterioração dos valores democráticos, consagrados na Constituição da República Portuguesa".

O mandatário realçou, neste debate, o facto de "esta ser a candidatura de todos os que não aceitam um caminho de degradação da democracia nem se resignam perante uma sociedade cada vez mais injusta".

"O Presidente da República, pelas suas elevadas responsabilidades, tem de ser um agente activo neste combate civilizacional pela liberdade e a democracia", remata, salientando que esta "é a candidatura que sabe que o estado a que o País chegou exige um sobressalto democrático e que pretende dar corpo, dar voz, e dar expressão eleitoral a esse sobressalto".