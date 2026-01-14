Ao 11.º dia de campanha, distrito de Lisboa concentra maioria das acções

O distrito de Lisboa concentra hoje a maioria das ações dos candidatos presidenciais, com o 11.º dia de campanha para as eleições a ter ainda paragens no Minho, Algarve e nos distritos do Porto e Setúbal.

Os candidatos apoiados por partidos da direita vão concentrar-se na metade norte do país, com Luís Marques Mendes a dedicar o dia ao Minho, começando com contacto com a população no Mercado Municipal de Arcos de Valdevez (Viana do Castelo) e seguindo para um almoço na Universidade de Braga.

O candidato apoiado pelo PSD e CDS-PP faz depois uma paragem "em casa", para contacto com a população no centro da cidade de Fafe (Braga), e acaba o dia com uma sessão com apoiantes na Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, em Vila Nova de Famalicão (Braga).

Também a Norte vai andar o candidato apoiado pelo Chega, André Ventura, com uma visita ao Mercado Municipal das Caxinas, em Vila do Conde (Porto), de manhã, e uma arruada na rua de Santa Catarina, no Porto, a partir das 17:30.

No centro do país, João Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal (IL), visita a produção das queijadas de Pereira, em Montemor-o-Velho, de manhã, e à tarde tem um encontro com apoiantes num hotel na Figueira da Foz, ambos no distrito de Coimbra.

Já os candidatos da esquerda política concentram hoje a maioria das suas ações de campanha na metade sul do país, com António José Seguro, apoiado pelo PS, a dedicar o dia a ações no distrito de Lisboa, começando no Mercado Municipal de Vila Franca de Xira, seguindo para contactos com as populações da Amadora e de Mafra, e fechando o dia com um jantar na Lourinhã.

Também em Lisboa e arredores vão andar António Filipe e Catarina Martins, com o comunista a almoçar com juristas em Lisboa, seguindo-se um encontro com jovens na BOTA - Base Organizada da Toca das Artes e um jantar com apoiantes em Santarém, enquanto a bloquista se vai reunir de manhã na Amadora com o conselho de administração do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e fecha o dia com uma ação de contacto com a população com início no Largo do Carmo, em Lisboa.

Mais a Sul vai andar o candidato apoiado pelo Livre, Jorge Pinto, com uma visita ao Hospital de Faro de manhã, contacto com a população do Barreiro (Setúbal) a meio da tarde e uma visita ao Bairro Vale da Amoreira, na Moita (Setúbal), para fechar o dia.

Os candidatos sem apoio partidário Henrique Gouveia e Melo e Manuel João Vieira vão também concentrar as suas ações do 11.º dia de campanha maioritariamente no distrito de Lisboa, com o almirante a visitar o Mercado de Alvalade ao início da manhã, seguindo-se uma visita à Escola Secundária Professor Santana Castilho, em Oeiras, uma visita à empresa Abrancongelados, em Abrantes (distrito de Santarém), e regresso a Oeiras para um jantar com apoiantes no Desportivo Carlos Queiroz.

Já o líder dos Ena Pá 2000 vai promover uma ação de campanha em Campo de Ourique, durante a manhã, que termina com um almoço numa tasca daquele emblemático bairro lisboeta.