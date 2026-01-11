Ao oitavo dia da campanha maioria dos candidatos concentra acções no Norte

O voto antecipado por mobilidade realiza-se hoje quando falta uma semana para as eleições presidenciais e com a maioria dos candidatos a concentrarem as ações de campanha no Norte do país.

Mais de 218 mil eleitores estão inscritos para votar hoje antecipadamente nas eleições presidenciais do próximo domingo, podendo exercer o direito de voto no município escolhido.

Ao oitavo dia da campanha, António José Seguro, apoiado pelo PS, visita pela manhã o mercado de Angeiras, em Matosinhos, seguindo depois para Aveiro onde almoça e contacta com população e ao fim da tarde tem uma sessão no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo.

Também pelo distrito de Aveiro vai passar o candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS, Luís Marques Mendes, que de manhã contacta a população na Praia do Furadouro, almoça com apoiantes em São João da Madeira e ao fim da tarda ruma ao distrito de Viseu para contactar a população e ter um encontro com apoiantes em Lamego.

O presidente do Chega e candidato presidencial André Ventura vai também estar nos distritos de Viseu e Aveiro, onde ao fim da manhã e ao fim da tarde tem arruadas nas respetivas capitais de distrito.

Henrique Gouveia e Melo ruma ao distrito de Bragança para visitar a Feira Gastronómica de Boticas e contactar com a população em Chaves, deslocando-se depois para o distrito de Viana do Castelo onde tem um comício em Ponte de Lima.

Jorge Pinto, apoiado pelo Livre, vai estar hoje de manhã em Aveiro, onde contacta com a população, e passa o resto dia em Coimbra, onde reúne com a Associação Académica de Coimbra, visita a Exposição "4 Elementos -- Cuidar de um País" e tem um comício que conta com os porta-vozes do Livre Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes.

A candidata apoiada pelo BE Catarina Martins também estará em Coimbra para visitar, durante a manhã, os 'mercadinhos da margem esquerda' no Centro Ciência Viva da Universidade de Coimbra, rumando de seguida até ao Porto, onde ao fim da tarde visita o "laboratório da felicidade".

Pelo sul do país vai estar João Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, que vai visitar o mercado do Livramento, em Setúbal, e almoça com o embaixador da Dinamarca em Lisboa.

António Filipe, apoiado pelo PCP, vai passar o dia em Lisboa, onde de manhã tem uma conversa "sobre crianças e pais com direitos" na Voz do Operário e, à tarde, um comício, no Pavilhão Municipal do Casal Vistoso.

O candidato André Pestana tem uma ação em Coimbra sobre fogos, designada "O combate aos incêndios tem de se fazer durante todo o ano".

Concorrem também às eleições presidenciais de 18 de janeiro o pintor Humberto Correia e o músico Manuel João Vieira.

O vencedor deste sufrágio vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016 e que termina o seu mandato em março.

Caso nenhum dos candidatos tenha maioria absoluta, haverá uma segunda volta em 08 de fevereiro, à qual concorrerão apenas os dois candidatos mais votados.