Madeira Optics lança campanha promocional com descontos até 25%

A Madeira Optics, loja especializada em equipamentos ópticos, localizada no Funchal, vai promover uma campanha especial de descontos até 25%, válida entre os dias 10 e 20 de Janeiro, exclusivamente na sua loja física.

Durante este período, os clientes poderão beneficiar de condições especiais na aquisição de uma vasta gama de produtos, incluindo telescópios, binóculos, microscópios e outros equipamentos ópticos, destinados tanto a entusiastas da astronomia e da ciência como ao público em geral.

A iniciativa tem como objectivo tornar o acesso a equipamentos de qualidade mais atractivo no início do ano, reforçando a proximidade da marca com a comunidade local e incentivando a visita à loja física.

A Madeira Optics encontra-se localizada na Rua das Pretas N-90, Loja N-1, Funchal, e disponibiliza atendimento personalizado para ajudar os clientes a escolher o equipamento mais adequado às suas necessidades.

A campanha é válida apenas durante o período anunciado e limitada ao stock existente.

Para mais informações, os interessados podem contactar a loja através do telefone: 924 485 850 ou visitar o website www.madeiraoptics.com.