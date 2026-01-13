Videojogo 'Rayuela' previne cibercrime para crianças e jovens

A Polícia Judiciária apresenta, amanhã, quarta-feira, dia 14 de Janeiro, pelas 10 horas, no Departamento de Investigação Criminal da Madeira da Polícia Judiciária, a sessão formativa 'Missão Cibersegura da Polícia Judiciária: videojogo educativo RAYUELA como ferramenta de prevenção do cibercrime para crianças e jovens'.

Este é um videojogo que se destina a alunos dos 2.º e 3.º do ensino básico e que pretende abordar, "de forma prática e acessível, temas como o ciberbullying, o aliciamento online, o discurso de ódio, as relações digitais, as ameaças cibernéticas e a desinformação". Ao longo do jogo, através de desafios e decisões, os alunos são levados a reflectir e adoptar comportamentos seguros no ambiente digital.

Esta sessão destina-se a directores, coordenadores, docentes e técnicos que assumem responsabilidades na dinamização de projectos educativos, e tem como objectivo capacitar os participantes para a aplicação do RAYUELA em contexto escolar.

A sessão surge de uma parceria com a Direção Regional de Educação. A participação no projecto RAYUELA está disponível para as escolas até ao final do ano letivo 2025/2026, sendo recomendada a frequência desta sessão formativa por todos os profissionais que pretendam aplicar o videojogo em contexto educativo.