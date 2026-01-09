Parlamento lamenta morte de portuguesa num incêndio na Suíça e de crianças em França

A Assembleia da República aprovou hoje por unanimidade dois votos de pesar pela morte de duas crianças lusodescendentes numa explosão de gás em França e da jovem portuguesa que perdeu a vida num incêndio num bar na Suíça.

Na nota de pesar, a Assembleia da República endereçou o seu "profundo pesar pela morte de Fanny Pinheiro Magalhães", de 22 anos, natural de São João de Ver, concelho de Santa Maria da Feira.

A vítima do incêndio numa estância de esqui em Crans-Montana, na Suíça, na noite do fim de ano, residia nessa localidade com a família e "tinha terminado recentemente os estudos para ser professora", acrescenta a nota.

O incêndio que fez 40 mortos e 116 feridos foi provocado, segundo um inquérito realizado pelas autoridades suíças, por velas que libertam faíscas, que entraram em contacto com o teto. Os clientes do bar, maioritariamente adolescentes e jovens adultos, ficaram cercados pelas chamas.

Num outro voto de pesar, apresentado pelo PSD, endereçam-se as condolências aos familiares das "duas crianças, de três e cinco anos", que morreram numa explosão causada por uma fuga de gás em Trévoux, França.

"A morte de crianças representa sempre uma dor irreparável, contranatura e de difícil consolo. Neste momento de sofrimento cruel, é imperativo que o Estado Português manifeste a sua mais sentida solidariedade", acrescenta o voto.

"A comunidade emigrante portuguesa, neste caso em França, é parte integrante e indissociável da nossa Nação. A sua dor é a nossa dor. Perante este infortúnio, cumpre a este órgão de soberania associar-se ao luto da família, transmitindo uma mensagem de força e acompanhamento nesta hora tão difícil", lê-se.

Além das duas crianças morreram mais quatro pessoas na explosão.