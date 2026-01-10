Antes da apresentação e discussão da Moção de Estratégia Global “Agir para Construir Futuro”, Célia Pessegueiro dedicou a sua intervenção a três assuntos prévios, com destaque para a situação dos portugueses que vivem na Venezuela, as eleições presidenciais e a defesa da Autonomia da Madeira.

A líder socialista madeirense começou por expressar “a minha solidariedade e a do PS” para com a comunidade portuguesa residente na Venezuela, manifestando “esperança numa mudança política que seja decidida pelo voto, pelo voto livre e democrático”.

Ainda no plano nacional, Célia Pessegueiro defendeu que o Partido Socialista deve “declarar apoio ao único candidato que garante um Portugal humanista”, sublinhando tratar-se de alguém que “conhece como nenhum outro a Madeira, é o candidato da Autonomia”, assumindo assim o apoio a António José Seguro como próximo Presidente da República.

No plano regional, a presidente do PS-Madeira criticou duramente o actual modelo do Subsídio Social de Mobilidade, classificando-o como “o maior ataque à Autonomia e aos madeirenses” e considerando tratar-se de “um ataque destes sem precedentes”.

O PS-Madeira realiza hoje e amanhã o XXIII Congresso Regional, no Centro de Congressos da Madeira.