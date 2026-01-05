Madeira acima da média nacional na primeira vez de Eanes

Nas eleições presidenciais de 27 de Junho de 1976, os eleitores inscritos no círculo eleitoral da Madeira deram a vitória a António Ramalho Eanes, coincidindo com o sentido de voto de todos os portugueses, embora acima da média nacional.

A Madeira dava assim um apoio sólido à candidatura de Eanes e à estabilidade institucional que o general representava num momento da transição democrática.

A percentagem obtida na Madeira foi de 72,4%, bem mais alta do que o resultado nacional que foi 61,6%, mostrando uma preferência relativamente mais forte do eleitorado madeirense por Eanes do que no conjunto do País.

Eis os resultados 1976:

António Ramalho Eanes

76.417 votos (72,39%)

Pinheiro de Azevedo

17.076 votos (16,18%)

Otelo Saraiva de Carvalho

9.510 votos (9,01%)

Octávio Pato

2.562 votos (2,43%)

Neste primeiro sufrágio presidencial da era democrática a abstenção na Madeira foi de 25,19% e ficou em linha com a participação em todo o País. Na Região houve cerca de 74,8% de votantes, o que significa que a maioria dos inscritos participou no acto eleitoral.

Na Região estavam inscritos 143.363 eleitores e votaram 107.256.

Tudo diferente em 1980

A tendência de voto registada em 1976 não viria a repetir-se em 1980, já que o reeleito Ramalho Eanes atingiu os 44% e perdeu na Madeira para Soares Carneiro que chegou aos 51%. Aliás, importa deixar claro que a Madeira por veze diverge do sentido dominante nacional nas Presidenciais.