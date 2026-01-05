Madeira acima da média nacional na primeira vez de Eanes
Nas primeiras Presidenciais, 72,39% dos votantes na Região optaram pelo general. Nas segundas não alinharam na reeleição
Nas eleições presidenciais de 27 de Junho de 1976, os eleitores inscritos no círculo eleitoral da Madeira deram a vitória a António Ramalho Eanes, coincidindo com o sentido de voto de todos os portugueses, embora acima da média nacional.
A Madeira dava assim um apoio sólido à candidatura de Eanes e à estabilidade institucional que o general representava num momento da transição democrática.
A percentagem obtida na Madeira foi de 72,4%, bem mais alta do que o resultado nacional que foi 61,6%, mostrando uma preferência relativamente mais forte do eleitorado madeirense por Eanes do que no conjunto do País.
Eis os resultados 1976:
António Ramalho Eanes
76.417 votos (72,39%)
Pinheiro de Azevedo
17.076 votos (16,18%)
Otelo Saraiva de Carvalho
9.510 votos (9,01%)
Octávio Pato
2.562 votos (2,43%)
Neste primeiro sufrágio presidencial da era democrática a abstenção na Madeira foi de 25,19% e ficou em linha com a participação em todo o País. Na Região houve cerca de 74,8% de votantes, o que significa que a maioria dos inscritos participou no acto eleitoral.
Na Região estavam inscritos 143.363 eleitores e votaram 107.256.
Tudo diferente em 1980
A tendência de voto registada em 1976 não viria a repetir-se em 1980, já que o reeleito Ramalho Eanes atingiu os 44% e perdeu na Madeira para Soares Carneiro que chegou aos 51%. Aliás, importa deixar claro que a Madeira por veze diverge do sentido dominante nacional nas Presidenciais.