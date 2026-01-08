Fábio Veríssimo volta a arbitrar o Nacional-Santa Clara

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou o árbitro Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria, para o jogo Nacional- Santa Clara, encontro em atraso da 16.ª jornada da I Liga que está marcado para domingo, 15h30, no Estádio da Madeira. O árbitro leiriense já arbitrou esta temporada o Estrela da Amadora (1) – Nacional (1). Curiosamente, Fábio Veríssimo foi o árbitro do jogo da época passada entre ambas as equipas disputado no Estádio da Madeira. O Nacional venceu, então, por 2-0.