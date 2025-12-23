Nova direcção da Associação de Karaté da Madeira tomou posse

No passado dia 20 de Dezembro, pelas 11 horas, na sala de reuniões do Complexo das Piscinas Olímpicas da Penteada, teve lugar a tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação de Karaté da Região Autónoma da Madeira, marcando o início de uma etapa pautada pelo "sentido de missão, responsabilidade, ambição colectiva e pelo desejo de renovação".

A nova equipa dirigente expressou publicamente o seu profundo agradecimento a todos os presentes, destacando especialmente aqueles que confiaram na sua liderança para conduzir este novo ciclo. Este evento contou com as presenças de Juan Gonçalves, director de Serviços de Apoio a Actividade Desportiva da Direcção Regional de Desporto, em representação da Secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e de Samuel Gouveia, coordenador regional do Desporto Escolar, em representação do director de serviços do Desporto Escolar.

Mais do que uma simples mudança de órgãos sociais, este momento representa "o início de um processo de união, renovação e fortalecimento da família AKRAM". A nova direcção sublinha a importância de uma participação integrada de todos os intervenientes — atletas, técnicos, dirigentes, clubes, famílias e instituições — como condição essencial para a evolução sustentada da modalidade. "A diversidade de experiências e opiniões é vista como um factor de enriquecimento, desde que alinhada com um objectivo comum", sublinha.

Entre as principais prioridades está a implementação de um projecto regional de desenvolvimento, concebido para abranger todas as vertentes da modalidade. Este projecto visa a valorização da vertente clássica e tradicional, o reforço das áreas desportiva e competitiva, e a promoção do envelhecimento activo, garantindo uma resposta abrangente e inclusiva às diversas realidades da comunidade.

A vertente clássica e tradicional continuará a ser um pilar fundamental da identidade da modalidade, preservando os valores, princípios e práticas que a definem. Paralelamente, será dada especial atenção à estruturação e organização da vertente desportiva e competitiva, criando melhores condições para a prática e a participação em diversos níveis de exigência.

No que se refere ao envelhecimento activo, a nova direcção sublinha a importância de promover a prática desportiva ao longo de todas as fases da vida, incentivando estilos de vida saudáveis e reconhecendo o contributo da população sénior para a coesão e a riqueza da comunidade associativa.

A formação surge como um eixo transversal a toda a estratégia delineada. Está prevista a valorização contínua de treinadores, árbitros, dirigentes e demais agentes desportivos, através de ações formativas adaptadas às exigências atuais da modalidade. Os praticantes serão igualmente apoiados no seu percurso desportivo e pessoal, com uma abordagem focada no desenvolvimento integral. Os pais e encarregados de educação serão igualmente envolvidos de forma activa, promovendo um acompanhamento informado e responsável.

Consciente dos desafios que se colocam, a nova direcção reforça a importância do trabalho conjunto, da dedicação e do sentido de missão de todos os que integram a Associação. O objectivo é consolidar uma estrutura mais coesa, dinâmica e próxima da comunidade.

Este novo ciclo inicia-se com uma visão orientada para o presente e para o futuro, assente na melhoria contínua e na valorização da modalidade, com vista ao seu desenvolvimento e crescimento sustentado e à afirmação do seu papel desportivo e social.