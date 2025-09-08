Porto de Lisboa cresce 2% na carga movimentada até Julho de 2025

O Porto de Lisboa encerrou os primeiros sete meses do ano com um resultado global positivo, registando um crescimento acumulado de 2% na carga total movimentada face ao período homólogo de 2024. Entre janeiro e julho, passaram pelo porto 6,64 milhões de toneladas, contra 6,51 milhões no mesmo período do ano anterior.

O desempenho deve-se em grande medida à carga geral, que totalizou 3,22 milhões de toneladas, traduzindo-se num crescimento expressivo de 9,27%. Neste segmento, a carga contentorizada ascendeu a mais de três milhões de toneladas, uma subida de quase 8% face a 2024, enquanto a carga fracionada quase duplicou o seu desempenho, atingindo 191 mil toneladas, mais 40,8% face ao período homólogo.

Os granéis sólidos, apesar de uma descida de 3,9% no acumulado, mantiveram-se num patamar relevante, registando mais de 2,61 milhões de toneladas movimentadas. Já os granéis líquidos tiveram uma ligeira contração de 4%, somando 811,4 mil toneladas.

O mês de julho revelou-se particularmente positivo para a atividade portuária em Lisboa. O total de carga movimentada neste mês ascendeu a mais de um milhão de toneladas, o que representa um crescimento homólogo de 7,35%.

Neste período, a carga geral aumentou 14,5%, ultrapassando as 497,3 mil toneladas, com destaque para a carga fracionada (+62,6%) e contentorizada (+11,9%). Os granéis líquidos também tiveram uma evolução muito favorável, crescendo 40%, para mais 147,3 mil toneladas.

Estes resultados confirmam a trajetória de recuperação e consolidação da atividade do Porto de Lisboa em 2025. O crescimento verificado na carga geral, em particular na movimentação da carga contentorizada, evidencia a confiança dos operadores, a eficiência da infraestrutura e a sua importância enquanto plataforma logística estratégica, quer a nível nacional, quer ibérico e europeu.