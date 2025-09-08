 DNOTICIAS.PT
SESARAM realizou mais de 43 mil atendimentos em fisioterapia no primeiro semestre

No primeiro semestre de 2025, já foram realizados 43.350 atendimentos em fisioterapia no Serviço de Medicina Física e de Reabilitação, rebelou hoje o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM).

Este número "reflecte a elevada procura e o impacto positivo deste serviço na recuperação funcional e qualidade de vida dos utentes", destaca a tutela em comunicado de imprensa.

Os dados foram revelados pelo SESARAM a propósito do Dia Mundial da Fisioterapia, assinala hoje, 8 de Setembro.

Actualmente, 65 fisioterapeutas desenvolvem diariamente um trabalho fundamental no Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do SESARAM, prestando cuidados quer nos cuidados de saúde primários – nos diversos Centros de Saúde da Região – quer nos cuidados de saúde hospitalares, nomeadamente nos Hospitais Dr. Nélio Mendonça e João de Almada.

