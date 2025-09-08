PM grego diz que suspensão de pedidos de asilo "deu frutos"

O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, afirmou ontem que a suspensão de pedidos de asilo para estrangeiros oriundos de países do Norte de África "deu frutos", explicando que segue "uma política migratória rigorosa, mas justa".

"Durante o mês de agosto, tivemos tantos imigrantes a chegar como num único dia em julho. (...) Farei tudo o que estiver ao meu alcance para reduzir a imigração ilegal (...) Mas somos a favor da imigração legal que beneficie a economia grega", salientou o líder conservador.

Devido ao forte aumento de chegadas à ilha de Creta provenientes da Líbia, a Grécia aprovou a suspensão dos pedidos de asilo por um período de três meses para estrangeiros oriundos de países do Norte de África.

"Espero que não tenhamos de prolongar a suspensão de três meses dos pedidos de asilo", acrescentou Kyriakos Mitsotakis, que falava em Salónica, a principal cidade portuária do norte da Grécia.

Várias organizações internacionais, como o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR) e o Conselho da Europa, denunciaram a lei aprovada pelo parlamento grego que pede a deportação dos requerentes de asilo cujos processos tenham sido rejeitados e criminaliza a permanência ilegal no país com penas de prisão de dois a cinco anos.

Os tribunais gregos e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos também tomaram medidas provisórias em agosto para proibir a expulsão de exilados sudaneses.

No poder desde 2019, o governo do partido Nova Democracia continua a robustecer a sua política de imigração.

O governo grego, segundo Kyriakos Mitsotakis, planeia "apresentar um novo projeto-lei sobre a imigração legal nos próximos dois meses, incluindo vistos de estudante e de trabalho".

A Grécia é uma das principais portas de entrada para a União Europeia, especialmente para migrantes e refugiados que chegam por mar, vindos normalmente da Turquia.

Embora muitos migrantes usem a Grécia como país de trânsito para destinos como a Alemanha, há um aumento no número de chegadas em ilhas como Creta e Gavdos, que se queixam de estar sobrecarregadas.