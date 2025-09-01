Flotilha humanitária para Gaza volta a sair de Barcelona

Os primeiros 20 barcos da flotilha que pretende levar ajuda humanitária a Gaza voltaram a sair hoje de Barcelona, no noroeste de Espanha, depois de terem regressado à cidade na última madrugada por causa do mau tempo.

A Global Sumud Flotilla, que pretende ser "a maior missão humanitária da história" com o território palestiniano de Gaza, saiu inicialmente de Barcelona no domingo, mas uma tempestade em alto mar levou ao regresso dos barcos a um porto da cidade, disse a organização.

"Devido a condições meteorológicas perigosas, fizemos um teste no mar e regressámos ao porto para deixar passar a tempestade. Isto provocou um atraso na nossa partida para evitar complicações com os barcos mais pequenos", disse hoje, durante a manhã, a organização da Global Sumud Flotilla ("Sumud" é uma palavra árabe que significa "resiliência").

A flotilha voltou a sair hoje de Barcelona por volta das 22:20 locais (19:20 em Lisboa), segundo imagens transmitidas em direto pela televisão pública espanhola (TVE).

Aos primeiros 20 barcos que saíram de Barcelona deverão juntar-se outros, nos próximos dias, oriundos de outros portos do Mediterrâneo.

Integram a flotilha centenas de pessoas de 44 países, incluindo três portugueses: a deputada e dirigente do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício.

Outra das participantes é a ativista sueca Greta Thunberg, que apelou "à resistência" dos cidadãos face "ao fracasso" dos governos para enfrentar "o genocídio" perpetrado por Israel em Gaza.

A própria Thunberg anunciou a criação da flotilha a 10 de agosto como "a maior tentativa de romper o bloqueio ilegal israelita a Gaza", referindo que dezenas de barcos iriam partir de Barcelona e juntar-se, a 04 de setembro, a navios de outras partes do Mediterrâneo, como Itália e Tunísia.

Desde então, a Global Sumud Flotilla recebeu manifestações de apoio de ativistas sociais, políticos e outras figuras públicas de renome internacional, como a atriz norte-americana Susan Sarandon e o ator irlandês Liam Cunningham.

De acordo com a polícia municipal de Barcelona, a partida da Global Sumud Flotilla no domingo juntou cerca de cinco mil pessoas no porto histórico de Moll de la Fusta.

A organização prevê que a viagem até Gaza leve perto de duas semanas.

Israel tem em curso uma ofensiva militar na Faixa de Gaza desde que sofreu um ataque do grupo islamista Hamas em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e 250 reféns.

De acordo com dados divulgados pelas autoridades do enclave palestiniano, a ofensiva lançada por Israel em Gaza já fez mais de 63 mil mortos.

Em 22 de agosto, a ONU declarou oficialmente a fome na cidade de Gaza, depois de os especialistas terem alertado que 500.000 pessoas se encontram numa situação catastrófica.