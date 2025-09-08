CMF reforça ecopontos com fechadura electrónica exclusivos para moradores

A Câmara Municipal do Funchal implementou, hoje, mais três pontos com controlo de acessos, a contentores para deposição de resíduos, destinados ao uso exclusivo dos moradores sem acesso à recolha de resíduos porta a porta, dando assim continuidade ao projeto piloto iniciado em 2024, que conta já com 12 fechaduras eletrónicas dotadas de cartões de abertura, servindo atualmente cerca de 30 habitações.

Este projeto, conforme explica a autarquia, em nota à imprensa, consiste na adaptação de mais três ecopontos, ou seja, mais 12 fechaduras eletrónicas, para os contentores para deposição de resíduos recicláveis e resíduos indiferenciados, garantindo através de cartão magnético, a deposição de resíduos exclusiva dos moradores que residam em arruamentos sem recolha porta a porta, e, por outro lado, restringindo o acesso aos contentores por parte de não residentes, mitigando assim a deposição abusiva de resíduos por parte de terceiros, muitas vezes colocada desordenadamente e limitando a capacidade de contentorização, aumentando assim a responsabilização dos próprios utilizadores no seu uso de forma correta.

A versatilidade do equipamento escolhido representa uma mais valia, pois permite a sua adaptação a qualquer tipo de contentor, e faz diminuir os custos de manutenção.