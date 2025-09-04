Funchal reforça meios humanos dos serviços de fiscalização

A Câmara Municipal do Funchal informou esta quinta-feira que já se encontram ao serviço os 12 novos fiscais municipais que concluíram o 9.º Curso para Integração na Carreira Especial de Fiscalização, que teve início em Novembro do ano passado, tendo terminado em Maio deste ano.

A autarquia explica que este curso teve a duração de 618 horas e compreendeu três ciclos de formação, em concreto, um de iniciação, dois de especialização, incluindo, no segundo destes, um estágio curricular que decorreu nos serviços da CMF.

Estes novos fiscais municipais estão agora a exercer funções nos serviços da CMF de Fiscalização Municipal, mas também na área da Fiscalização Ambiental e Urbanística.

E ainda esta semana, na Sala da Assembleia Municipal, com a presença da vereadora Aba Bracamonte que tutela, entre outros pelouros, os Recursos Humanos, decorreu a cerimónia de entrega dos certificados de aproveitamento do 9º Curso para Integração na Carreira Especial de Fiscalização aos novos fiscais.